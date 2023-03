Rapallo, accoltellò un 23enne tunisino per una lite: denunciato giovane sudamericano

È stato individuato l'autore dell'accoltellamento di un tunisino di 23 anni avvenuto nella notte tra venerdì e sabato scorsi nella piazza della stazione di Rapallo. Si tratta di un giovane naturalizzato di origini sudamericane che ora dovrà rispondere di lesioni personali aggravate, porto d'armi e oggetti atti ad offendere. Per aggredire il ragazzo, per futili motivi ancora in corso di approfondimenti ma comunque al culmine di una lite, il giovane sudamericano ha usato un coltello da cucina che è stato ritrovato e sequestrato.

Decisive per le indagini le telecamere di videosorveglianza e la sinergia tra i carabinieri della stazione di Rapallo e quelli del radiomobile di Santa Margherita Ligure. Il ferito, portato in ospedale in codice rosso, era stato colpito da diversi fendenti, ma non è in pericolo di vita.