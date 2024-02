Rapallo, A12: un morto e otto feriti in incidente, autostrada chiusa

Un morto e sei feriti in un maxitamponamento in A12 nel tratto tra Rapallo e Chiavari in direzione Livorno. L'incidente che ha coinvolto alcune vetture è avvenuto poco prima delle 7.

La persona morta dell'incidente sull'A12 era un operaio che stava andando a lavorare con i colleghi, tutti stranieri. Secondo quanto ricostruito il minivan di lavoratori avrebbe avuto un incidente autonomo: per cause ancora in via di accertamento il veicolo avrebbe fatto testa coda e, dopo essersi messo in direzione opposta al senso di marcia avrebbe sbattuto contro il muro. Gli operai sarebbero scesi dal furgone e due sarebbero stati travolti dalle auto in arrivo che non li avrebbero visti per il buio. Uno di loro, dopo essere finito a terra, sarebbe stato poi straziato dai mezzi che lo hanno successivamente travolto. Due sono stati trasportati in gravi condizioni all'ospedale San Martino di Genova. Due automobilisti e gli altri operai, che hanno riportato ferite lievi, sono stati portati a Lavagna.

Sul posto ambulanze e automediche del 118 e i vigili del fuoco e la polizia stradale. Il tratto è stato chiuso per permettere all'elisoccorso di atterrare.

Secondo le prime informazioni, un'auto che viaggiava in direzione Genova avrebbe invaso per motivi in corso di accertamento la corsia opposta. Due persone sono state sbalzate e, finite per terra, sono state travolte dai veicoli in arrivo e che non hanno fatto in tempo a frenare. Uno di questi è morto sul colpo.

Agli automobilisti provenienti da Genova e diretti verso Livorno è consigliato, dopo l'uscita obbligatoria a Rapallo, di percorrere la Strada Statale 1 Aurelia verso Lavagna dove rientrare in autostrada.

In relazione all'incidente, Asl 4 ha diffuso il seguente comunicato:

La Direzione Sanitaria dell’Asl 4 informa innanzitutto che sono stati accolti nel Pronto Soccorso di Lavagna cinque feriti con codici di gravità minori, tutti in condizioni stabili e in corso di cure.

Per quanto riguarda invece le difficoltà a raggiungere i presidi ospedalieri aziendali di Lavagna e Sestri Levante da parte del personale sanitario, si informa che sono stati organizzati spostamenti tempestivi di operatori per garantire la continuità in primis dei servizi di emergenza urgenza, tutti regolarmente funzionanti.

Potranno registrarsi invece ritardi o rinvii di prestazioni programmate, sia ospedaliere che ambulatoriali, specialmente durante la mattinata. Le Direzioni stanno monitorando tutti i servizi e intervenendo al meglio delle possibilità.

ORE 10,12 AGGIORNAMENTO ASL 4

Al momento, sono otto in totale i feriti accolti al Pronto Soccorso di Lavagna: i primi cinque trasportati subito dal luogo dell’incidente e poi ulteriori tre, tutti con codici di gravità minore, alcune dei quali hanno già concluso gli accertamenti.

Tra queste, la situazione clinica più rilevante è stata una lussazione del gomito, anch’essa già trattata. Gli otto pazienti sono tutti maggiorenni, sei stranieri e due italiani.

ORE 11,10 AGGIORNAMENTO ASL 4

Degli otto feriti, due sono stati già medicati con punti di sutura per ferite lacero-contuse; altri sei hanno ferite più lievi: alcuni sono stati già dimessi, tra cui una donna in gravidanza.

(in aggiornamento)