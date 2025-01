Rame, nel 2024 il materiale riciclato è cresciuto grazie ad Africa e Cina

Nel 2024, la produzione globale di rame riciclato ha superato le 4,5 milioni di tonnellate, segnando un incremento dell'1,5-1,75% rispetto all'anno precedente. Lo riferisce l'International Copper Study Group (ICSG), che sottolinea come questo risultato sia frutto di una crescente capacità di raffinazione, in particolare in Cina e nella Repubblica Democratica del Congo (DRC). Tuttavia, la percentuale di rame riciclato rispetto al totale globale potrebbe registrare un leggero calo, a causa di un aumento più marcato della produzione primaria.

Dati globali – Secondo l’ICSG, tra gennaio e novembre 2024 sono state prodotte oltre 4,23 milioni di tonnellate di rame secondario. Considerando che negli ultimi mesi dell’anno la produzione mensile ha superato le 378.000 tonnellate, si stima che il totale annuale raggiunga almeno 4,5 milioni di tonnellate, con un potenziale massimo di 4,6 milioni.

Confronto – Nel 2023, la produzione globale di rame riciclato si era attestata a 4,55 milioni di tonnellate, pari al 16,9% dell’output totale di rame raffinato. Nonostante l’incremento previsto per il 2024, la quota percentuale del rame riciclato potrebbe ridursi leggermente, dato che la produzione primaria ha registrato un aumento del 3,8% nello stesso periodo.

Produzione primaria – L’aumento dell’output primario è legato a una maggiore attività estrattiva in paesi chiave come Cile e Indonesia, che nel 2023 avevano affrontato restrizioni significative. La ripresa è stata accompagnata dall’entrata in funzione di nuovi progetti minerari in aree emergenti come la DRC, il Botswana, la Mongolia e la Serbia.

Performance regionali – La Cina e la DRC hanno svolto un ruolo cruciale nella crescita della produzione raffinata mondiale. Secondo l’ICSG, la Cina ha registrato un aumento del 4,5% nella produzione di rame raffinato grazie all’espansione di impianti sia primari che secondari. La DRC, invece, ha visto un miglioramento grazie al consolidamento di nuovi impianti di raffinazione, sostenendo sia la produzione primaria che quella riciclata.

Prospettive – Nonostante l'espansione della capacità di raffinazione globale, il rame riciclato continua a rappresentare una quota minoritaria rispetto alla produzione complessiva. Tuttavia, il suo ruolo è fondamentale in un contesto di crescente attenzione alla sostenibilità e alla riduzione delle emissioni nel settore industriale. Il riciclo del rame consente infatti di risparmiare energia e risorse, rendendolo una componente strategica per l’industria metallurgica globale.

