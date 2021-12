Raddoppio Finale-Andora, rinnovata l'intesa fra Regione e Rfi: entro fine dicembre il progetto definitivo

di Marco Innocenti

Giampedrone: "Un passaggio fondamentale per la realizzazione di un’opera strategica non solo per il ponente ma per tutta la Liguria e per il Paese"

