Qualità della vita, lo studio di "Italia Oggi": Genova crolla di 8 posizioni ed esce dalla top 50, in Liguria primeggia Savona

Come ogni anno il quotidiano "Italia Oggi", in collaborazione con l'Università Sapienza di Roma, pubblica uno studio sulla qualità della vita nelle province italiane.

Nel 2023 Genova esce dalla top 50: era 49^ e si ritrova al 57° posto, con dati molto negativi per ambiente (96^ piazza) e sicurezza (91^ posizione). Va meglio per la salute (8° posto), mentre per Affari e Lavoro, dove non c'è alcuna ligure in top 10, Genova è 36^.





Nella graduatoria generale Savona è la prima ligure: 43^ in classifica in risalita rispetto alla 51^ piazza di un anno fa. Stabile La Spezia al 63° posto, mentre Imperia, oggi 69^, perde 4 posizioni.





In materia di disoccupazione maschile (nella fascia di età compresa tra i 15 e i 64 anni), la Liguria compare con la prima provincia, Savona, in 19esima posizione mentre per quanto riguarda la disoccupazione femminile, sempre Savona si trova al 37esimo posto. Savona è anche in top 5 per quanto riguarda la categoria sicurezza sociale.