Protezione Civile, incontro tra Fabio Ciciliano e Giacomo Giampedrone per fare il punto su emergenze e resilienza territoriale

Si è tenuto a Roma l’incontro tra Fabio Ciciliano, Capo del Dipartimento della Protezione Civile, e Giacomo Raul Giampedrone, assessore alla Protezione Civile della Regione Liguria. L’incontro ha rappresentato un momento di confronto sulle emergenze recenti e su strategie di lungo periodo per migliorare la resilienza territoriale, in un clima di rinnovata collaborazione istituzionale.

Rinnovo della collaborazione – L’assessore Giampedrone ha espresso soddisfazione per l’incontro, sottolineando l’importanza della sinergia tra Dipartimento e Regione. “Abbiamo rinnovato la piena collaborazione che ha caratterizzato il nostro impegno negli ultimi nove anni, durante i quali il sistema ligure è diventato uno dei migliori del Paese”, ha dichiarato.

Emergenze in corso – Durante la visita, si è discusso dello stato di emergenza richiesto dalla Liguria per i danni causati dal maltempo tra settembre e ottobre, con un focus particolare sulle aree del savonese. Inoltre, è stato affrontato l’avanzamento dei pagamenti legati a emergenze precedenti, ancora in corso, e l’iter per garantire risorse necessarie agli enti locali.

Resilienza territoriale – Un tema centrale è stato l’impiego delle risorse nazionali non solo per il ripristino delle normali condizioni di vita, ma anche per aumentare la resilienza del territorio. Giampedrone ha ricordato l’approccio introdotto dalla Liguria dopo la mareggiata del 2018: destinare i fondi alla prevenzione per ridurre l’impatto di eventi futuri, sempre più frequenti e intensi.

Invito ufficiale – L’assessore ha infine invitato Fabio Ciciliano a visitare la Liguria per un primo sopralluogo ufficiale, auspicando che possa avvenire quanto prima. L’obiettivo è rafforzare ulteriormente la collaborazione sul campo tra Dipartimento e sistema regionale.

Prospettive future – L’incontro ha messo in luce la necessità di una pianificazione a lungo termine per gestire le emergenze e prevenire danni futuri. La Liguria si conferma come modello di riferimento, grazie all’efficienza del suo sistema di Protezione Civile, riconosciuto tra i migliori a livello nazionale.