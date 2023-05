Primo Maggio in Liguria, in centinaia ai cortei dei sindacati e di Lotta Comunista. Stasera la festa Cgil a Genova

Sono stati centinaia i lavoratori liguri che hanno celebrato la giornata del 1 Maggio con tante iniziative promosse dai sindacati Cgil, Cisl e Uil e da Lotta Comunista.

A Genova, la celebrazione è iniziata come da tradizione con il corteo internazionalista di Lotta Comunista, partito da Caricamento e arrivato a piazza De Ferrari. Dal palco i promotori hanno evidenziato il contrasto di ogni nazionalismo e l'opposizione a ogni tipo di riarmo affermando che solo dai proletari può arrivare una risposta vera contro gli imperialismi che causano le guerre come quella in Ucraina. A Genova, la festa delle lavoratrici e dei lavoratori organizzata dalla Camera del Lavoro avrà luogo nel centro storico presso i Giardini Luzzati a partire dalle 18.30 tra attualità, lavoro e gastronomia. In serata concerto di Paolo Bonfanti con i The Groove Makers.

A Savona c'è stato un concentramento in Piazza Sisto IV col comizio unitario che è stato tenuto dalla segretaria nazionale della Uil Ivana Veronese. Ad Albenga comizio affidato al segretario generale Spi Cgil Fausto Dabove. Moltissimi lavoratori anche a Ventimiglia nel chiostro di Sant'Agostino. Alla manifestazione erano presenti i tre segretari provinciali di Cgil Fulvio Fellegara, della Cisl Antonietta Pistocco e della Uil Milena Speranza. Il discorso ufficiale è stato affidato alla segretaria regionale Cgil Maria Pia Scandolo. Alla Spezia corteo per le vie cittadine: per Cgil, Cisl e Uil ha parlato Fulvio Fammoni, presidente dell'assemblea nazionale della Cgil.

