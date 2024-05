Primo Maggio, consegnate le Stelle al Merito ai 30 nuovi Maestri del Lavoro della Liguria

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Sono 30 i nuovi Maestri del Lavoro della Liguria, che nella mattina del Primo Maggio, Festa dei Lavoratori, hanno ricevuto le Stelle al Merito nella Sala delle Compere di Palazzo San Giorgio, a Genova. Si tratta di 20 uomini e 10 donne che hanno raggiunto una determinata soglia di età e con almeno 25 anni di lavoro alle spalle: "E' un riconoscimento importante che va a persone che devono essere eccezionali, che abbiano requisiti morali e siano integerrime" - spiega Fausto Lodi, console regionale Liguria Federmaestri - "Noi come federazione siamo presenti nelle scuole, negli enti di formazione con testimonianze dedicate. Accompagniamo scolaresche nelle aziende per un primo contatto diretto con il mondo del lavoro"

Per il comune di Genova ne sono stati scelti 13, 8 per La Spezia, 5 per Imperia e 4 per Savona. Fra i 30 neo maestri, ne sono stati estratti due che incontreranno il Presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella, a Roma.

I neo eletti lavorano in molteplici settori: dall'artigianato al sanitario, dall'amministrativo all'industria energetica, ma ci sono anche dipendenti di uffici postali e banche

Nuovo maestro del lavoro è Andrea De Gaetano, di Genova, che ha lavorato per 26 anni nell'azienda Rimorchiatori Uniti: "E' stato un bellissimo percorso, quando ho iniziato mi occupavo della parte più infrastrutturale e di manutenzione. Poi sono diventato dirigente, occupandomi anche della parte commerciale di uno dei settori della società. Un messaggio ai giovani? Vorrei dire loro di mettersi sempre in gioco, cercare di avere delle idee, sperando che qualcuno gliele faccia mettere in pratica"

Nuova maestra del lavoro è Lucia Vendrame, che lavora nelle poste italiane da quando ha 21 anni: "Il primo giorno di lavoro ho fatto giorno e notte in ferrovia, dove arrivavano i treni e si smistava la posta. Per anni ho lavorato alla sezione movimenti speciali, poi ho fatto altri percorsi. E' stato bello, ho conosciuto tante persone. Fino alla promozione da quadro dirigente. Ai giovani dico di non dimenticare i propri valori. Ringrazio i miei genitori per avermeli dati. Auguro a tutti i giovani di trovare un lavoro"

Erano presenti tra gli altri il prefetto Cinzia Torraco, il sindaco della città di Genova Marco Bucci, il consigliere della Città Metropolitana Gabriele Reggiardo, il direttore dell'Ispettorato Area Metropolitana, Sergio Fossati, la direttrice al Bilancio, Finanza e Controllo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Lucia Cristina Tringali, unitamente al console regionale Federmaestri, Fausto Lodi