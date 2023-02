Primarie PD, Toti a Telenord: "Voterei Bonaccini, con Schlein vedo la solita sinistra massimalista e radicale"

di Massimiliano Lussana

“Non andrò a votare alle primarie del Pd per rispetto di quella comunità, ma se dovessi andare voterei chiaramente per Bonaccini, con cui c’è un rapporto consolidato di amicizia e stima nato quando lui era presidente della Conferenza Stato-Regioni e io il suo vice. Poi, rassicuro tutti, non andrò a votare per Stefano, non foss’altro che per non penalizzarlo ulteriormente in Liguria, unica regione dove i circoli si sono espressi in modo molto forte per Elly Schlein e non per lui, confermando la linea perdente degli scorsi anni. Se invece dovessi ragionare per mero interesse voterei senza esitazione Schlein, che con le sue politiche è una garanzia – esattamente come la scelta di Sansa in Liguria – che il centrodestra sopravanzerà sempre il centrosinistra."

In un’intervista esclusiva a “Primo Piano”, la trasmissione di approfondimento in onda su Telenord, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, affronta il tema delle primarie del Pd e spiega di augurarsi, in Liguria come al governo nazionale, “un’opposizione concreta, senza ricette velleitarie, strumentali, quando non palesemente assurde, sulla strada di Melenchon, di Greta, del moralismo grillino, opposta ai riformismi di Clinton e Blair, ma con lo sguardo sempre teso al passato e alle ricette della vecchia sinistra”.

“E’ molto complesso – conclude Toti - confrontarsi con un’opposizione di questo tipo, perché ha un’idea di mondo che con coincide con la realtà che viviamo ogni giorno. Invece, mi piacerebbe avere a che fare con un’opposizione con cui dialogare e collaborare con scelte bypartisan per il bene della Liguria e dei suoi cittadini”.