Premio Nazionale per l'Innovazione, è la ligure BiStems a trionfare nella categoria 'Industrial'

Una grande innovazione di matrice ligure trionfa a livello nazionale. È infatti l'idea di impresa BiStems che si aggiudica il primo premio per la categoria Industrial alla finale del Premio nazionale per l'Innovazione, promosso dalla Rete Nazionale degli Incubatori di impresa universitari. BiStems aveva partecipato con successo alla decima edizione della business plan competition regionale SMART Cup Liguria, la sfida tra spin-off e start-up di Regione Liguria organizzata da 10 anni da Filse (Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico), in collaborazione con Università di Genova, ottenendo la possibilità di partecipare al concorso su scala italiana.

L'innovazione proposta da BiStems nel settore energetico si basa sulla conversione di biomasse legnose residuali e disponibili a basso costo, attraverso una tecnologia di gassificazione a ossigeno-vapore che permette la produzione di bio-carburanti ad alto tenore di idrogeno e a bassissima concentrazione di azoto. Il trio di ricercatori ideatori di BiStems, incubato presso il Bic (l'Incubatore di Imprese di Filse, situato a Genova Campi) ha vinto inoltre il premio speciale PoliHub, entrando nel programma Encubator ideato da Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza, Lodi, e Politecnico di Milano.

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha affermato che questo è un risultato che conferma come la Liguria sia una terra fertile dal punto di vista tecnologico, dell'innovazione e dell'impresa, con ricerca, sviluppo e high tech che sono elementi chiave nella strategia di riconversione industriale e di crescita della Liguria, e il lavoro portato avanti da SMART Cup è fondamentale per accompagnare, come avviene ormai da anni, le idee d'impresa a diventare vere e proprie aziende che generano occupazione e ricchezza sul territorio: "Nelle dieci edizioni svolte fino a oggi stati valutati 335 progetti imprenditoriali: di questi 55 sono diventati attività economiche, anche grazie al costante e imprescindibile supporto da parte di Filse dal punto di vista finanziario, logistico e di consulenza necessario a trasformare una buona idea in realtà imprenditoriale".

(foto tratta dalla pagina FB SMARTcup Liguria)