Portofino, sabato 1 giugno la festa indiana: divieto d'accesso a tutti i veicoli dalle 7.15 alle 10 nelle ZTL del borgo

La giunta comunale di Portofino ha emesso una delibera circa gli accessi nel Borgo a partire dal primo pomeriggio di sabato 1 giugno. Il sindaco Matteo Viacava ha firmato un’ordinanza che limita la sola circolazione veicolare in previsione della festa indiana programmata per sabato 1 giugno

Nell'ordinanza è stabilito il divieto d’accesso a tutte le categorie di veicoli, compresi autocarri adibiti a carico/scarico merce nella zona ZTL di Via Roma, P.zza Martiri Olivetta, Molo Umberto I e Calata Marconi dalle ore 07.15 alle ore 10.00 di sabato 1 giugno, esclusi i veicoli per gli eventi programmati muniti di autorizzazione

Di seguito delibera e poi ordinanza:

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la Società Vincenzo Dascanio Srl a mezzo nota assunta al protocollo dell’Ente al numero 6328 del 15/05/2024 avanzava formale richiesta all’Amministrazione Comunale di utilizzo di alcune aree del Borgo di Portofino per l’organizzazione di un evento privato da realizzarsi il giorno di sabato, 1 giugno 2024;

Visto che la parte del territorio comunale interessata dalla organizzazione dell’evento sarà identificata la Piazzetta, Il Molo, La Calata e il Teatrino Comunale; Dato atto che è stato richiesto l’utilizzo delle predette aree a partire da lunedì 27 maggio 2024 e la limitazione dell’accesso al pubblico delle stesse solo a partire dal primo pomeriggio del 1 giugno 2024;

Considerato anche l’elevato numero di persone che ruoterà intorno all’evento stesso, sia come ospiti che come staff della società che si occuperà della sua produzione;

Visti inoltre i dettagli relativi alla scaletta dell’evento per la giornata del 1 giugno 2024, dove si evidenzia che gli ospiti dell’evento privato giungeranno nell’area interessata nel primo pomeriggio di sabato, 1 giugno 2024, intorno alle ore 16.00, mentre la fine dell’evento è previsto a fine serata;

Considerato che tale iniziativa è considerata di grande importanza per l’Amministrazione e coinvolge l’intera comunità di

Portofino con un impatto positivo sull’indotto turistico ed economico; è coerente con le finalità istituzionali dell’Amministrazione e in particolare, con i programmi e i progetti della stessa; la stessa iniziativa sarà pubblicizzata con numerosi strumenti comunicativi e avrà potenzialità legate ad una diffusione mediatica e ad un notevole ritorno di immagine per il Comune di Portofino;

Visti i Regolamenti e lo Statuto Comunale;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 del Dlgs 267/2000; Con voti unanimi.

DELIBERA

Per quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente approvato: Di esprimere parere favorevole all’organizzazione dell’evento privato che verrà realizzato sabato 1 giugno 2024, da parte della Società Vincenzo Dascanio Srl;

Di concedere le aree pubbliche interessate, come da nota prot. n.6328/2024, incaricando l’Ufficio Occupazione Suolo Pubblico al calcolo del suolo pubblico dovuto per l’organizzazione dell’evento;

Di dare atto che il ricavato delle entrate del suolo pubblico legato all’evento verrà utilizzato da questo Ente per scopi sociali; Di contenere il flusso di ospiti che accedono in Portofino, garantendo l’accesso ai residenti, gli ospiti delle strutture ricettive e ristoranti che non sono coinvolti nell’evento privato;

Di trasmettere il presente atto all’interessato;

Di trasmettere il presente atto al Comando di Polizia Municipale del Comune di Portofino al fine di porre in essere tutte le iniziative necessarie a consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione;

Di dichiarare la presente, immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 del Dlgs.267/2000, comma 4, stante l’urgenza di provvedere

Premesso che:

– con Delibera della Giunta Comunale n. 66 del 22.05.2024 è stata approvato accordo di programma per l’organizzazione di evento privato con intrattenimenti, cena e concerto musicale riservato ad ospiti muniti di invito il giorno 01 giugno 2024;

Preso atto che:

– lo svolgimento della manifestazione prevede una serie di allestimenti in tutta la ZTL di Portofino Piazza Martiri Olivetta (montaggio strutture, palco e arredi), Molo Umberto I e Calata Marconi (strutture, arredi e decori) a partire dalle ore 10.00 del giorno 31 maggio 2024;

– l’area interessata all’evento è disciplinata dall’Ordinanza n. 23 del 13.12.2021 che regolamenta la circolazione e la sosta dei veicoli nella zona a traffico limitato (ZTL) comprendente Via Roma, Piazza Martiri Olivetta, Molo Umberto I e Calata Marconi;

– il trasporto e montaggio degli allestimenti coinvolgeranno l’intera area di Piazza Martiri Olivetta, parte di Via Roma e Molo Umberto con conseguente occupazione degli spazi fruibili per il carico/scarico merci il giorno 01 giugno 2024;

Acquisiti agli atti:

– il Piano della Sicurezza dell’evento a firma di tecnico abilitato che definisce le aree di posizionamento delle strutture, l’agibilità dell’area interessata dall’evento e le certificazioni di impianti e delle strutture installate;

– la richiesta di occupazione di suolo pubblico/demaniale ed il rilascio delle relative autorizzazioni da parte del competente Ufficio Comunale; Valutato che per la realizzazione dell’evento sopra specificato e per connessi motivi tecnici e di sicurezza occorre provvedere ad una limitazione temporanea della circolazione veicolare nella fascia oraria consentita al carico/scarico merci nella ZTL comprendente Via Roma, Piazza Martiri Olivetta e Molo Umberto I il giorno 01 giugno 2024; Ritenuto per quanto sopra esposto di dover disciplinare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, la circolazione e la sosta veicolare nella ZTL comprendente Via Roma e Piazza Martiri Olivetta, Molo Umberto I e Calata Marconi secondo il seguente provvedimento; Dato atto che il presente provvedimento sarà reso noto al pubblico tramite apposizione di adeguata segnaletica secondo le modalità prescritte nel Codice della Strada ed adeguata pubblicità presso le attività commerciali; Visto il D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285 (Nuovo Codice della Strada) ed in particolare l’art. 7 comma 1 let. a) e art. 9 comma 7 bis; Visto il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada”, emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495; Vista il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali”; Ritenuto quindi adottare gli opportuni provvedimenti;

ORDINA

Per i motivi di cui in premessa e al fine di garantire la sicurezza ed il regolare svolgimento dei lavori di trasporto, allestimento e posizionamento delle strutture, per lo svolgimento dell’evento privato con concerto musicale che si svolgerà in P.zza Martiri Olivetta il giorno 01 giugno 2024 regolamentare la circolazione veicolare in tutta l’area della ZTL istituendo le seguenti limitazioni:

– è vietato l’accesso a tutte le categorie di veicoli, ivi compresi autocarri adibiti a carico/scarico merce nella ZTL di Via Roma, P.zza Martiri Olivetta, Molo Umberto I e Calata Marconi dalle ore 07.15 alle ore 10.00 del giorno 01 giugno 2024 fatti salvi i veicoli per gli eventi programmati muniti di autorizzazione.

I divieti di cui sopra saranno opportunamente resi noti da apposita segnaletica verticale come previsto dal dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285 (Nuovo Codice della Strada) e saranno regolamentati dagli organi adibiti al servizio di Polizia Stradale.