Portofino, rubata Porsche da 140mila euro nell'autosilos della Piazzetta

di Marco Innocenti

E' la prima volta che accade da quando è stato costruito: i ladri sono due uomini entrati con cappello e mascherina per camuffare il volto

Rubata una Porsche 911 S blu, del valore di 140 mila euro, all'autosilo di Portofino. E' la prima volta che succede in 28 anni e cioè da quando il parcheggio è stato costruito. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Santa Margherita. Secondo le prime informazioni a portare via la macchina sarebbero stati due uomini col volto camuffato da mascherina e cappello. I due avrebbero usato anche i guanti per non lasciare impronte.

Gli investigatori hanno sentito il personale del posteggio comunale e hanno acquisito le telecamere di videosorveglianza della zona per capire dove i due siano scappati. La macchina è di un turista arrivato da pochi giorni nel borgo dei vip. Non è escluso che i ladri abbiano fatto sopralluoghi nei giorni precedenti per capire come mettere a segno il colpo.