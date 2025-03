Portofino, da giovedì operativo il nuovo Punto Salute

PORTOFINO (Genova) - Portofino ha il suo Punto Salute (sarà operativo da giovedì 13 marzo). Un luogo che nasce dalla necessità e si trasforma in opportunità con studio medico attrezzato con palestra, un servizio essenziale per i cittadini, per chi lavora nel borgo e per i tanti visitatori che lo scelgono come meta di vacanze.

L’idea è nata dopo la mareggiata, si è rafforzata con l’emergenza Covid e oggi diventa realtà: un presidio sanitario moderno, con specialisti qualificati, infermieri e servizi di telemedicina per garantire assistenza continua. Non un pronto soccorso, ma un punto di riferimento per la salute e il benessere di tutti.

Sport e salute vanno di pari passo: allenarsi significa prendersi cura di sé e prevenire molte patologie. Per è stata voluta una palestra all’interno del Punto Salute, perché la qualità della vita passa anche dal movimento. Tutto questo è stato possibile grazie alla sinergia tra il Comune, la Regione, la Asl4 e i professionisti che hanno creduto in questo progetto.

“Un grazie speciale ai tecnici che lo hanno reso possibile e un pensiero al dottor Stefano Priolo”, ha ricordato il sindaco Matteo Viacava. Portofino guarda avanti. “Continuiamo a costruire un borgo vivibile, con servizi che fanno la differenza. Il nostro obiettivo? Riportare le persone a vivere Portofino, ogni giorno”, ha concluso Viacava.

