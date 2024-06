Portofino come Bollywood, sindaco Viacava: "Serata magica, grande successo per tutti noi"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Dopo la festa per le nozze da sogno di Anant Ambani con Radhika Merchant, il sindaco di Portofino Matteo Viacava ha espresso profonda soddisfazione per la buona riuscita dell'evento, senza nascondere l'emozione provata:

"È stata una serata magica, molto bella, ha regalato tante emozioni. Insomma se c'era qualcheduno che era scettico diciamo che adesso sono tutti felici e contenti, è stato un evento bellissimo. Un evento che serve a Portofino, come era già successo nel 2012 e nel 2017 con Ferrari, Portofino. Lo stesso concerto di Andrea Bocelli per promuovere questa bellissima cartolina dell'Italia. Noi siamo rappresentiamo il turismo italiano di eccellenza con la voce di Andrea Bocelli in tutto il mondo. Credo che le immagini che sono uscite ieri sera come ha allestito Portofino sono un bellissimo salotto. A me ha regalato delle emozioni incredibili e durante il concerto di Andrea è stato veramente molto forte. Il cuore è stato toccato molto forte".

La ricostruzione del primo cittadino sulla genesi dell'evento: "Siamo stati contattati da persone che amano Portofino, che hanno le case qua, le seconde case, amici, conoscenti della famiglia che ci avevano segnalato che c'era questo desiderio di venire a fare questo festa a Portofino prima delle loro nozze. Poi c'è stato un po di silenzio nell'inverno, poi sono ripresi i contatti, poi tutto di corsa. Per realizzare questo evento il Comune ha messo a disposizione i propri spazi pubblici e poi i privati erano liberi di accordarsi con l'organizzatore dell'evento. Più o meno il Paese ha aderito quasi completamente, qualcuno non ha avuto l'intuizione di partecipare a questa meravigliosa festa. Io ringrazio comunque gli organizzatori perché ricordiamo che hanno dato tantissimo lavoro a tutti a tutti nel senso che hanno lavorato aziende di ogni parte d'Italia e questo è una cosa positiva, perché noi viviamo tanto per fare turismo viviamo. Si lavora per dare lavoro e sono soddisfatto di questa di questo bellissimo evento. Portofino a poche ore dall'evento e da è già di nuovo tornata in perfetta pulizia e ordine, insomma voglio ringraziare anche tutte le persone che hanno lavorato per fare sì che questo evento si potesse realizzare in sicurezza".

Sulle polemiche relative agli accessi e alla sicurezza, Viacava ha commentato: "Abbiamo dovuto fare un po'di restrizioni, ma erano dovute per la tipologia delle persone invitate, era stata alzato anche il livello dell'allarme terrorismo nel pomeriggio. C'è stato un grande lavoro da parte di tutte le istituzioni: Capitaneria, carabinieri, polizia, Guardia di Finanza, hanno garantito la sicurezza del paese e degli ospiti che venivano accolti. Gli ospiti e la famiglia degli sposi sono rimasti veramente impressionati dalla bellezza di Portofino, dalla bellezza italiana: ecc,o questo è quello che conta per noi".

Infine, una nota di soddisfazione relativa all'imponente presenza di VIP, in una località già ampiamente frequentata dal jet-set internazionale: "So che qualcuno era presente tra i nomi importanti, qualcuno sulla nave, qualcduno visto qui nel pomeriggio. Personalmente so che c'era Bill Gates in zona. So che c'era anche Spielberg era nel pomeriggio qui. Mi dicono che praticamente c'era più del 50% del PIL mondiale su Portofino: io credo che sia una bella vetrina".