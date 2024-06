Porto Genova: più sicurezza e spazi ottimizzati per il bunkeraggio

Proseguono i lavori per la realizzazione dei nuovi accosti per il servizio di rifornimento carburante per le navi e per migliorare la sicurezza della navigazione nel bacino portuale di Genova.

Dopo aver ottenuto il nuovo profilo della banchina est grazie al riposizionamento del quinto cassone a marzo (il primo era stato spostato a ottobre), si sta attualmente lavorando alla realizzazione della sovrastruttura della banchina. Come già fatto per la banchina sud, sono in corso i lavori per la costruzione dei due cunicoli all’interno dei quali verranno posati i sistemi di tubazioni a servizio dei concessionari ENI ed ESSO. Grazie al doppio cunicolo, i due concessionari saranno in grado, contemporaneamente e in completa autonomia, di operare le navi ormeggiate nelle banchine sud ed est. La banchina est inoltre, grazie al nuovo profilo ottenuto con lo spostamento dei cassoni, potrà accogliere navi cisterna lunghe fino a 130 metri, potenziando la capacità operativa di Calata Olii Minerali.

Parallelamente, continuano i lavori a testata Canzio, necessari per aumentare la sicurezza delle manovre nel bacino di evoluzione in vista della realizzazione della Nuova Diga Foranea, come concordato con la Capitaneria e il Corpo Piloti. Qui, si sta lavorando per completare il nuovo profilo di banchina dal quale nei mesi scorsi è stato rimosso il cassone a spigolo della testata per smussarene l’angolo ampliando così lo spazio a disposizione delle navi per eseguire le complesse operazioni per l’ormeggio e l’uscita dal bacino di Genova.

Questa operazione è stata pianificata in un’ottica di economia circolare che ha permesso il riuso del cassone nell’ambito di un altro intervento nell’area delle riparazioni navali di Levante.