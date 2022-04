Porti Genova e La Spezia, Msc aumenta i prezzi dei noli per gli Usa

di Edoardo Cozza

L'aumento dei prezzi è più contenuto per il porto del capoluogo, mentre per lo scalo spezzino i rincari arrivano a 2500 dollari per contenitore

Martedì 19 Aprile 2022 WhatsApp Facebook Twitter Telegram LinkedIn