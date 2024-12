Pontedecimo, droga e materiali sospetti in casa: arrestato 37enne grazie alle segnalazioni dei cittadini

Pontedecimo – Grazie alle segnalazioni dei residenti, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 37 anni per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Nell’abitazione, situata in un condominio di Via Felice del Canto, gli agenti hanno trovato oltre 400 grammi di cannabis, materiale per confezionare le dosi, 6 cellulari e 500 euro in contanti.

Le segnalazioni – Il blitz è scattato ieri mattina, quando i residenti del quartiere hanno segnalato un continuo via vai sospetto di giovani all’interno del palazzo. Le pattuglie dell’UPGSP si sono recate sul posto per verificare quanto riportato e hanno individuato l’appartamento coinvolto.

La perquisizione – Una volta giunti alla porta, gli agenti hanno immediatamente percepito un forte odore di marijuana. L’intervento è stato supportato da un’unità cinofila, che ha confermato la presenza della droga. Durante la perquisizione, sono stati rinvenuti oltre 4 etti di cannabis, confezioni vuote e altri strumenti utili al confezionamento delle dosi.

L’arresto – Il proprietario dell’appartamento, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, è stato arrestato e condotto in Questura. Questa mattina sarà processato per direttissima. Le indagini proseguiranno per verificare eventuali collegamenti con altre attività di spaccio nella zona.

