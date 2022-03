Ponte Morandi, doppio concerto per ricordare a Torino e Genova

di Redazione

Si parte il 2 aprile nella Cattedrale torinese di San Giovanni Battista. il giorno dopo, sempre alle 21, si replica alla Basilica della Santissima Annunziata

Torino e Genova ricordano le vittime del ponte Morandi con due concerti.

Il 2 aprile in anteprima nazionale l'evento si terrà alle 21 alla Cattedrale di San Giovanni Battista in piazza San Giovanni. Il programma abbina tre brani commissionati per l'occasione ("14 agosto" per mezzosoprano, coro e orchestra di Giuliana Spalletti; "Disoriente", per mezzosoprano e orchestra di Marco Sinopoli e "Vele di luce" per mezzosoprano e orchestra di Giancarlo Zedde) alla Pastorale d'été di Arthur Honegger e al Siegfried-Idyll di Richard Wagner Eseguiranno i brani il giovane mezzosoprano torinese Laura Capretti, l'Orchestra e il Coro dell'Accademia "Stefano Tempia" sotto la bacchetta del direttore Antonmario Semolini.

Il concerto verrà riproposto il giorno dopo, il 3 aprile, sempre alle 21, a Genova, presso la Basilica della Santissima Annunziata del Vastato, in piazza della Nunziata 4.