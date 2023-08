Ponte Morandi, cinque anni dopo: un video di Telenord in ricordo delle 43 vittime

14 agosto 2018 - 14 agosto 2023.

Cinque anni fa, Genova e l'Italia venivano sconvolte dalla tragedia del crollo del ponte Morandi. Morirono 43 persone: 43 nomi, 43 volti che Telenord deve e vuole ricordare anche con con un video nel quale familiari, amici, donne e uomini del mondo dello sport, della cultura e dello spettacolo e rappresentanti delle instituzioni scelgono di ricordare con la propria voce per commemorare quelle vittime. E per trasformare il ricordo in memoria.

Tra le persone che hanno contribuito all’iniziativa: Egle Possetti che è presidente del Comitato dei parenti delle vittime del ponte Morandi, attori e comici come Maurizio Lastrico, Valerio Lundini, Andrea Di Marco, Tiziano Scrocca, Francesca Puglisi, Andrea Angelucci, Chris Clun e Arianna Gaudio.



E ancora: musicisti e cantanti come Olly, Sergio Caputo, e Alfa; protagonisti del mondo dello sport come Silvia Salis (vicepresidente del Coni), gli allenatori e i calciatori di Genoa e Sampdoria Alberto Gilardino, Andrea Pirlo, Mattia Bani e Fabio Borini; le ex bandiere rossoblù e blucerchiate Claudio Onofri, Tomas Skuhravy, Enrico Nicolini e Luigi Turci;



il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, il sindaco di Genova Marco Bucci, il viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi, il senatore del M5s Luca Pirondini, il segretario del Pd ligure Davide Natale e quello del Pd genovese Simone D'Angelo; il professore Matteo Bassetti, l’autore Flavio Ferrari Zumbini. Sono anche loro a ricordare le 43 vittime innocenti della strage di 5 anni fa, a leggere i loro nomi e prima le frasi più dure emerse in questi anni dalle intercettazioni di chi su Ponte Morandi aveva competenze specifiche, le dichiarazioni rilasciate dopo il 14 agosto 2018, alcuni passsaggi delle testimonianze fatte in aula durante il processo ancora in corso.

Telenord segue in diretta, sul canale 11 DT e in streaming, la giornata commemorativa. Ecco il programma.

Alle 9, nella Chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa, sarà celebrata la Santa Messa officiata dall’arcivescovo di Genova monsignor Marco Tasca.

Alle 10, l’arrivo del sindaco Marco Bucci, del presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e del prefetto di Genova Renato Franceschelli alla Radura della Memoria (via Fillak sotto viadotto Genova San Giorgio). Alle 10.20 è previsto l’arrivo dei partecipanti alla camminata in ricordo delle vittime organizzata dall'Associazione "Noi per Voi Valle Stura Masone" con i sindaci della vallata. Saranno presenti 43 bambini che porteranno un pensiero ai parenti delle vittime.

Alle 10.45, alla Radura della Memoria si svolgerà la Cerimonia in ricordo delle vittime del crollo del ponte Morandi. Verrà deposta la corona della Presidenza del Consiglio dei Ministri da parte del vice presidente del Consiglio dei Ministri e ministro alle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini. Prima degli interventi delle autorità, Jacopo Bellussi, primo ballerino di Hamburg Ballet, si esibirà su un pezzo di Cromosuoni Vocalensemble guidati da Maya Forgione, con una coreografia di Kristina Paulin, creata appositamente per la commemorazione di quest’anno. Seguiranno gli interventi dell’arcivescovo di Genova mons. Marco Tasca, dell'imam Salah Hussein, del sindaco di Genova Marco Bucci, del presidente Regione Liguria Giovanni Toti, del ministro delle Infrastrutture e Trasporti, vice presidente del Consiglio con delega presidente del Consiglio dei ministri Matteo Salvini, del rappresentante dei parenti delle vittime Egle Possetti.

Alle 11.36 verrà osservato un minuto di silenzio e in contemporanea verranno suonate le sirene delle navi in porto e le campane di tutta la Diocesi.

A chiudere la cerimonia, il ballerino Bellussi, accompagnato anche nel secondo brano dalla ballerina Ana Torrequebrada e sempre su un pezzo di Cromosuoni Vocalensemble, danzerà sulle musiche di Rachmaninov suonate dal violino di Marcello Fera e dal pianoforte di Paola Biondi e Deborah Brunialti, un pezzo creato per il primo gala Omaggio a Genova dell’aprile 2019 proprio in ricordo delle vittime.