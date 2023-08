Ponte Morandi, Bucci sul Memoriale: "Sarà pronto entro il prossimo 14 agosto"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Per il memoriale c'è un programma preciso e stanno già lavorando per il prossimo 14 di agosto, sarà pronto in un anno, anche meno -ha sottolineato Bucci -. Per me questo posto è sempre un luogo di emozione. Sia la placca con i nomi delle 1100 persone che hanno lavorato alla costruzione sia qua la targa con le 43 vittime".

Così al termine della cerimonia per il quinto anniversario del crollo di Ponte Morandi il sindaco di Genova Marco Bucci. "Genova non era in ginocchio e non era una bugia ma la verità. E il fatto che Genova non fosse in ginocchio lo abbiamo dimostrato ricostruendo questo ponte e continuiamo a dimostrarlo tutti giorni con tutto il lavoro che facciamo con i 7 miliardi e più di investimenti che stiamo mettendo a terra. Abbiamo diversi cantieri che sono partiti, portando anche disagi in città, ma prima si fanno i cantieri prima si trova la soluzione e prima si riporta la città a livello internazionale che è ciò di cui abbiamo bisogno".

Il sindaco ha poi fatto il punto sui finanziamenti per il memoriale e non solo. "Di milioni ne abbiamo chiesti molti di più e abbiamo 7 miliardi. Non è mai un problema finanziario, lo sforzo più difficile è quello di fare i progetti in tempo e metterli a terra in tempo, quello è lo sforzo difficile. Il progetto cambia tutti i giorni in funzione di quello che chiedono il comitato delle vittime e la città, piccoli cambiamenti, piccoli dettagli che vanno messi a posto perché se facciamo una cosa facciamo in modo che tutti quanti siano soddisfatti".