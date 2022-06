Pnrr, Toti a Roma: firmati i protocolli d'intesa per i progetti bandiera

di Redazione

Nella Sala Verde di Palazzo Chigi si è svolta la cerimonia di firma dei primi protocolli di intesa con 6 Regioni per l'avvio dei progetti bandiera del Pnrr. La cerimonia è stata presieduta dalpresidente del Consiglio, Mario Draghi.

Presenti i ministri Maria Stella Gelmini, Maria Cristina Messa, Roberto Speranza, Roberto Cingolani, il sottosegretario Roberto Garofoli, il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, della Regione Liguria Giovanni Toti, della Regione Piemonte Alberto Cirio, della Regione Umbria Donatella Tesei, della Regione Puglia Michele Emiliano, della RegioneBasilicata Vito Bardi.

"Abbiamo firmato un progetto bandiera molto importante per la Regione Liguria ma anche per il Paese", spiega il governatore della Liguria Giovanni Toti al termine della firma dei progetti bandiera del Pnrr.

"Mette insieme fondi diversi dello Stato (edilizia sanitaria Pnrr, ricerca), più ministeri, in un progetto innovativo che credo possa portare beneficio alla ricerca di questo paese in campo sanitario, alla cura dei cittadini con un nuovo ospedale, alla brevettazione per l'impresa biomedicale.

Credo che questo progetto sia davvero lo spirito del Pnrr: aumentare capacità scientifica, di cura, didattica e anche il Pil dell'Italia", ha aggiunto concludendo: "Sono 500 mln di investimento".