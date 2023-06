Pnrr, il sottosegretario Savino a Genova: "Aiutiamo i Comuni nell'utilizzo dei fondi"

«Il comparto dei Comuni, in particolare quelli liguri, ha subìto, negli anni, molti tagli che ne hanno compromesso la possibilità di spesa corrente. Ci sono delle storture nel riparto delle risorse che chiediamo di correggere, lo abbiamo fatto mediante la via giurisdizionale chiedendo alla Corte costituzionale di intervenire, di richiamare il governo all’importanza di modellare un sistema di finanza locale, conforme ai princìpi della costituzione. La Corte costituzionale ci ha seguiti e ha dato indicazioni importanti: non è più la stagione dei tagli, è la stagione in cui il governo deve dirci se crede veramente nei Comuni, e quindi se li mette in condizione di operare in una logica di autonomia e di responsabilità. Il sistema dei Comuni è molto fragile, dopo anni di tagli selvaggi, ed è oggi chiamato a una sfida straordinaria, che coinvolge tutti i Comuni, piccoli e grandi, nell’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che ha moltiplicato le risorse e gli investimenti destinati alle opere. È chiaro che il governo deve supportare chi è più fragile, senza complicare l’esistenza con regole di rendicontazione complessissime che stressano ulteriormente il bilancio. La finanza locale, la parte corrente, è molto fragile: auspichiamo che ci sia una visione a tutto campo di questi problemi per una nuova stagione costituente del federalismo fiscale in Italia». Lo ha detto il vicesindaco e assessore al Bilancio Pietro Piciocchi a margine del convegno organizzato, questa mattina a Palalazzo Tursi, da Anci Liguria con Comune di Genova, Città metropolitana, Anci e Ifel dal titolo “La finanza locale dei Comuni”.

Al convegno hanno partecipato: il sindaco di Genova e metropolitano Marco Bucci; l’on. Sandra Savino, sottosegretario di Stato presso il Ministero dell’Economia e finanze con delega alla Finanza locale; Andrea Ferri, responsabile Finanza locale Anci e Direttore dell’Istituto Ifel; Pietro Piciocchi, vicesindaco e Assessore al Bilancio del Comune di Genova, coordinatore della Commissione Finanza locale di Anci Liguria; Claudia Morich, direttore generale Finanza, bilancio e controlli della Regione Liguria; Magda Marchese, direttore Servizi finanziari del Comune di Genova.