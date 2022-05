Playoff serie C: lo stadio Barbera verso il tutto esaurito per l'arrivo dell'Entella

di Redazione

Venduti già 19mila biglietti per la partita di ritorno con la Virtus

Sono già 19 mila i biglietti venduti per il ritorno dei quarti di finale dei playoff di Serie C fra Palermo e Virtus Entella che si giocherà sabato alle 21 allo stadio "Barbera".

Dopo i 3.200 tagliandi staccati durante la fase di prelazione riservata ai 2.375 abbonati, che avevano la possibilità di acquistare oltre al proprio biglietto anche uno per un accompagnatore, in tre ore sono stati polverizzati altri 16 mila biglietti.

Anche sabato, come già accaduto in occasione della partita con la Triestina del turno precedente, nell'impianto di viale del Fante si registrerà il tutto esaurito. Il Palermo, nella partita d'andata disputata ieri sera a Chiavari, ha battuto la Virtus Entella per 2-1.