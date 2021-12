Play off Mondiali Qatar, per l'Italia è durissima: sfida con la Macedonia e poi Portogallo o Turchia

di Alessandro Bacci

Il ct Mancini commenta: "Per noi è molto difficile la Macedonia è forte e poi andremmo a giocare in finale contro Turchia o Portogallo. Sarà dura, sono forti"

La qualificazione ai Mondiali per l'Italia è tutta in salita. Alle 17 a Zurigo è iniziato il sorteggio per decretare i prossimi match. Per gli Azzurri è andata molto male. I campioni d'Europa affronteranno nel primo match la Macedonia del Nord in casa. In caso di vittoria l'avversario successivo sarà una tra Portogallo e Turchia. Il match si giocherà in qualsiasi caso in trasferta per l'Italia. Il rischio di incontrare i portoghese di Cristiano Ronaldo è altissimo. Un match a eliminazione diretta che riaccende gli incubi del passato. Gli Azzurri hanno già fallito la qualificazione ai Mondiali del 2018, adesso dovranno scacciare i fantasmi.

"Per noi è molto difficile: la Macedonia è forte e poi andremmo a giocare in finale contro Turchia o Portogallo. Sarà dura, sono forti". Così il ct dell'Italia, Roberto Mancini, commenta a caldo, sulla Tv della Fifa, l'esito del sorteggio degli spareggio mondiali

Di seguito tutti gli accoppiamenti emersi dal sorteggio a Zurigo:

Gruppo A

Scozia - Ucraina

Galles - Austria (la vincitrice di questa semifinale gioca la finale in casa)

Gruppo B

Russia - Polonia (la vincitrice di questa semifinale gioca la finale in casa)

Svezia - Repubblica Ceca

Gruppo C

Italia - Macedonia del Nord

Portogallo - Turchia (la vincitrice di questa semifinale gioca la finale in casa)