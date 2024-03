Pietra Ligure, Giampedrone a Telenord: "Manutenzione dei corsi d'acqua essenziale, pronti a interventi per 30 milioni"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

In margine al sopralluogo a Pietra Ligure per Rigenera Tour, l'assessore alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone fa il punto della situazione in relazione alla messa in sicurezza della viabilità relativa al torrente Maremola. "Due interventi importanti per rendere sicura una strada che collega i paesi dell'entroterra. La viabilità delle strade secondarie - dice a Telenord, in un'intervista al nostro direttore Giampiero Timossi - è fondamentale per la sicurezza delle persone".

"Lavorare in prevenzione porta maggiore efficacia, in una prospettiva di sinergia tra le istituzioni. Per tutti i torrenti serve manutenzione e siamo pronti - conclude - a una manovra da circa 30 milioni per interventi come questo".