Piccoli Comuni, appello alle Camere: "Ripristinare fondi di sostegno"

Reintegrare, per il 2024 e per i prossimi anni, il fondo destinato ai Comuni sotto i mille abitanti che ha subito un taglio nella legge di bilancio. A chiederlo in una lettera aperta ai parlamentari è Marco Bussone, presidente dell' Uncem ( Unione nazionale Comuni Comunità Enti montani), che segnala "la perplessità molto forte", di "centinaia di sindaci di piccoli Comuni" , su quel taglio.

"Dovevano essere 85mila euro per ciascun Comune, anno 2024. Invece sono 58mila. I contributi per i Comuni sotto i mille abitanti diminuiscono notevolmente, dopo due anni in cui erano stati superiori agli 80mila euro (annui). Doveva essere così anche questa volta invece scendono per effetto dei tagli in legge di bilancio 2024 al fondo complessivo" denuncia Bussone, segnalando che il fondo totale 2024 passa da 172 milioni di euro a 128 milioni".

Si tratta di risorse stanziate a decorrere dal 2021, "per l'avvio da parte dei piccoli comuni di un programma pluriennale per potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile". Di qui la richiesta di un intervento "perchè quelle risorse, nella formulazione e nella cifra originaria erano decisive per investimenti e progetti pluriennali previsti dagli Enti".