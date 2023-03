Piaggio Aerospace, incontro in consiglio regionale per i sindacati: "Il ministro Urso ci convochi urgentemente"

"Serve un incontro urgente con il ministro Urso al fine di chiarire la linea industriale per poter arrivare alla vendita di Piaggio Aerospace, che si trova da ormai 5 anni in amministrazione straordinaria". Lo sollecitano i sindacati dell'azienda aeronautica Piaggio Aerospace al termine di un incontro con la conferenza dei capigruppo del Consiglio regionale della Liguria a cui ha partecipato anche il presidente della Regione Giovanni Toti.

Presenti la rappresentanza sindacale unitaria, la rappresentanza sindacale aziendale, le segreterie di Fim, Fiom e Uilm Liguria. I rappresentanti sindacali, dopo aver appreso dai media della nomina di due nuovi commissari aziendali, hanno chiesto al presidente Toti di "farsi garante e facilitatore per avere un incontro urgente con il ministro Urso".

"Dal Governo servono garanzie per il futuro produttive e occupazionale - sottolinea il segretario generale Fiom Genova Stefano Bonazzi -. Come Fiom riteniamo l'assorbimento da parte di Leonardo la strada più attendibile in grado di aprire una serie di scenari".

"Noi non siamo innamorati di un compratore piuttosto che di un altro, vorremo essere coinvolti nel percorso di vendita e valutare il piano industriale, se sarà Leonardo con un piano credibile ben venga", afferma il segretario organizzativo Fim Cisl per l'area del ponente ligure Simone Mara.

"Il vero interlocutore dovrà essere il Governo, - ribadisce il segretario della Uilm Savona Giovanni Mazziotta - oggi siamo qui in Regione proprio per questo motivo, da troppo tempo c'è silenzio da parte della politica nazionale su Piaggio Aerospace, i lavoratori sono in attesa da anni di una risposta definitiva".

"È stato importante il presidio in Regione per ricordare ancora una volta il valore di Piaggio Aerospace che è un'eccellenza non solo ligure ma italiana. Basta fughe in avanti, vogliamo capire direttamente dal Ministero come sarà 'costruito' il terzo bando di vendita e chiediamo che ci sia un coinvolgimento diretto dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali. Lo ribadiremo anche nell'incontro che avremo il 21 marzo con i commissari", spiega Christian Venzano, segretario generale Fim Cisl Liguria. "C'è la necessità di un dialogo costante e vogliamo garanzie certe da commissari e Governo per la terza gara sulla continuità territoriale degli stabilimenti di Genova e Villanova d'Albenga. Deve essere tutelata l'occupazione, così come tutti gli asset: velivoli, motori e manutenzione. Occorrono forti investimenti e scelte chiare su nuovi progetti per un vero rilancio aziendale", conclude.