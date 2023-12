Piaggio Aero: incontro Regione-commissario dopo riapertura bando gara

Alla luce della riapertura del bando di gara per la Piaggio Aero, l'assessore regionale allo Sviluppo Economico Alessio Piana, si è subito messo in contatto con i sindacati provinciali di Genova e di Savona e ha già preso accordi per avere a brevissimo un incontro con la struttura commissariale, nella prospettiva di avere presto un confronto anche con il Ministero. In sintonia con la giunta, il capogruppo consiliare leghista Stefano Mai ha firmato un ordine del giorno unitario, "perché la Regione, insieme alle organizzazioni sindacali, prosegua l'impegno per mantenere aperto un tavolo di confronto e interlocuzione con il Ministero e ribadisca l’importanza di Piaggio Aerospace".

“La Piaggio Aerospace, azienda strategica a livello nazionale per il settore aeronautico industriale, che opera negli stabilimenti di Villanova d’Albenga e di Genova, è un’eccellenza che la Liguria e l'Italia non possono permettersi di perdere. L’auspicio - sottolinea Mai - è che dopo 5 anni di amministrazione straordinaria e la continua emorragia di personale, in fuga per poche prospettive di sviluppo, con la riapertura delle procedure di gara, si possa giungere a breve ad avere un acquirente solido, strutturato e lungimirante che possa mettere in campo un serio piano di rilancio industriale, che mantenga i livelli occupazionali, valorizzi le competenze e sviluppi nuove tecnologie".