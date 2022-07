Piaggia Aero, Venzano (Cisl Liguria) : " Nuova commessa notizia positiva"

di Christian Torri

"La nuova commessa per Piaggio Aero è una notizia positiva che sottolinea il valore e l'importanza dell'azienda ma adesso dobbiamo essere tutti concentrati sul risultato finale: cioè il futuro degli stabilimenti di Genova e Villanova d'Albenga". Spiega in una nota Christian Venzano, segretario generale FIM Cisl Liguria commentando la commessa francese di Oyonnair per un P.180 Avanti Evo. "Martedì nella sede di Confindustria Savona incontreremo il Commissario Nicastro - prosegue Venzano -: ci aspettiamo risposte sui possibili acquirenti dell'azienda, senza dimenticare la Golden Power, e gli ricorderemo che nella scelta finale dovranno essere tenute in grandissima considerazione tutte le professionalità che lavorano nell'azienda: l'occupazione nei due stabilimenti deve essere tutelata al 100%, senza dimenticare i lavoratori di Laerh: questo deve essere chiaro a tutti. Come il mantenimento della territorialità dei due siti. Il piano industriale deve prevedere investimenti massicci in entrambi i settori dell'Azienda, velivoli e motori - conclude -, non faremo sconti nemmeno su questo".