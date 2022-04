Peste Suina, un nuovo caso in Piemonte

di Redazione

Il cinghiale infetto è stato rinvenuto a Silvano d'Orba. Sono 95 i casi dall'inizio della epidemia: 25 i Comuni interessati nelle due regioni

Un nuovo caso di Peste suina africana in Piemonte, a Silvano d'Orba, è stato accertato dall'Istituto Zooprofilattico Piemonte Liguria Valle d'Aosta (Alessandria), il totale dall'inizio dell'epidemia è di 95 positività, 58 in Piemonte e 37 in Liguria.

Per Silvano d'Orba si tratta del quarto caso.

I Comuni nei quali sono state riscontrate positività sono finora 25 nelle due regioni.