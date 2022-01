Peste suina, Salumificio Parodi: "Nessuna preoccupazione. Ma qualcosa andava fatto"

di Edoardo Cozza

Peste suina. Viaggio a Sant'Olcese, comune nell'entroterra di Genova famoso anche e soprattutto per i salumifici.

"Non siamo preoccupati, abbiamo dei fornitori di materia prima super certificati - spiega Emanuela Parodi, titolare dell'omonimo salumificio - L'allerta non esiste, siamo tranquilli. Certo che si dovesse diffondere dai cinghiali selvatici ai macelli Cee sarebbe diverso, ma la vedo una cosa, spero, improbabile. " Alcune regole restrittive è anche giusto prenderle. Capisco le conseguenze ma la ratio di questa decisione penso che non si debba calpestare il territorio. Molto restrittivo sicuramente ma prevenire meglio di curare".