Peste suina, mezza Liguria in lockdown. Stasera su Telenord

di Redazione

Mezza Liguria continua ad essere in lockdown. Nella zona rossa disegnata dal Governo per evitare il dilagarsi della peste suina non è possibile fare alcuna attività. In ginocchio attività di ogni tipo che vivono di sport, turismo e attività all'aperto.

Il tema sarà al centro della puntata di questa sera di "Primo Piano" la trasmissione condotta da Matteo Angeli. In studio il sindaco di Rossiglione Katia Piccardo, il senatore della Lega Francesco Bruzzone, il presidente del Cai Liguria Roberto Manfredi. In collegamento il sindaco di Pontinvrea Matteo Camiciottoli e la senatrice Elena Botto.

Insieme all'assessore gregionale all'Agricoltura si parlerà del nuovo decreto entrato in vigore oggi che però non convince troppo.