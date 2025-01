Rinnovabili, parte il progetto One Stop Shop: un aiuto concreto per le comunità energetiche

Il ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, in collaborazione con la rete Renael, ha inaugurato i primi One Stop Shop (Oss) in Italia. Questi punti operativi, aperti al pubblico, offrono supporto diretto ai territori sulle energie rinnovabili e la riqualificazione energetica, con un'attenzione particolare allo sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili (Cer).

Energie rinnovabili – Il progetto punta a rafforzare il nuovo modello delle Comunità energetiche rinnovabili, un'iniziativa promossa dal governo attraverso incentivi mirati. Le Cer permettono a cittadini, enti e imprese di produrre, condividere e autoconsumare energia rinnovabile, con vantaggi economici e ambientali. Per sostenere questa visione, il governo ha introdotto una tariffa incentivante sull'energia prodotta e autoconsumata, cui si aggiunge un contributo a fondo perduto per i comuni sotto i 5.000 abitanti, finanziato con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

One Stop Shop – I nuovi punti informativi rappresentano una novità importante per facilitare il dialogo tra politiche nazionali e territori. "Grazie a questo progetto – spiega il ministro Gilberto Pichetto – potremo dare una spinta significativa alla conoscenza e all'adozione delle Cer come modello vincente di produzione e condivisione di energia rinnovabile". Gli Oss forniranno consulenze pratiche per orientare cittadini, enti locali e aziende verso le opportunità offerte dalle energie rinnovabili, favorendo l’accesso agli incentivi disponibili.

Collaborazione territoriale – Piergabriele Andreoli, presidente di Renael, sottolinea il ruolo chiave delle agenzie locali in questo progetto: "Questo progetto pone l'Italia in una posizione di avanguardia rispetto alla sperimentazione di connessioni tra grandi policy nazionali e attività territoriali". Le agenzie energetiche locali saranno infatti il fulcro operativo per integrare le strategie nazionali con le necessità specifiche dei territori.

Obiettivi – L'iniziativa si inserisce in una visione più ampia di transizione energetica, con l'obiettivo di ridurre le emissioni di CO2 e incentivare l'autosufficienza energetica. Il progetto, coordinato dal Mase e dal Gestore dei servizi energetici (Gse), mira a rendere più semplice per cittadini e amministrazioni locali avvicinarsi al mondo delle energie rinnovabili, garantendo al contempo il rispetto dei target ambientali fissati dall'Unione Europea.

Con la rete dei One Stop Shop, l’Italia si candida a diventare un modello virtuoso per la gestione e la promozione delle energie rinnovabili, consolidando la collaborazione tra Stato e territori per una transizione ecologica condivisa.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.