Parigi 2024, le Azzurre del volley sono d'oro: battuti gli Stati Uniti per 3-0, trionfa anche la ligure Ilaria Spirito

L'oro più inseguito e sospirato è finalmente italiano, quello della pallavolo. Per la prima volta ai Giochi Olimpici l'Italia porta a casa il titolo e lo fa con le Azzurre guidate da Paola Egonu in campo e coach Julio Velasco in panchina. Sale sul podio anche la ligure Ilaria Spirito di Albisola, libero e parte integrante di una generazione fenomenale, giunta al culmine di un percorso affatto semplice nel triennio olimpico da Tokyo a Parigi. Tante polemiche, risultati al di sotto delle attese, liti e ripicche: tutto passato, tutto dimenticato con un torneo parigino semplicemente superlativo.

In finale l'Italia arriva da imbattuta e con appena un set concesso alle avversarie (su 5 partite). Davanti alle nostre ragazze c'è Team Usa, formato da giocatrici straorinarie (Thompson su tutte) e allenato da una leggenda come Karch Kyrali, considerato il più grande atleta di questo sport nel XX secolo.

Eppure all'Arena Sud di Parigi non c'è partita: 3-0 Italia (25-18, 25-20, 25-17), azzurre con un ritmo insostenibile per le statunitensi, costrette a vedere le nostre più precise in attacco, più forti in ricezione, davvero mostruose a muro (11-0 per noi!) e in battuta. Il sigillo del trionfo è proprio l'errore di Thompson, punto 25 al terzo set e scatta l'abbraccio delle ragazze d'oro, si scioglie ogni resistenza al sentimento. Ci si mette anche il dj francese con Rino Gaetano, ebbene sì, "Il cielo è sempre più blu" anche a Parigi, e poi "Sarà perché ti amo", ancora un altro tocco di Liguria su questo meraviglioso capolavoro dorato.

Finisce la "maledizione" per il movimento della pallavolo italiana, mai sul gradino più alto del podio nel volley ai Giochi Olimpici, sia tra gli uomini che tra le donne. Finali perse, beffe atroci nei quarti di finale, semifinali tirate e poi buttate. Gli azzurri e le azzurre sotto rete le avevano viste davvero tutte, ma da oggi la storia cambia. Da oggi la storia ha il volto di Miriam Sylla, di Caterina Bosetti, di Alessia Orro, di Kate Antropova e delle loro strepitose compagne di squadra.

Le azzurre medaglia d'oro nella pallavolo ai XXXIII Giochi Olimpici

Palleggiatrici: Carlotta Cambi, Alessia Orro

Schiacciatrici: Caterina Bosetti, Gaia Giovannini, Loveth Omoruyi, Myriam Sylla

Centrali: Anna Danesi (C), Sarah Fahr, Marina Lubian

Opposte: Ekaterina Antropova, Paola Egonu

Libero: Monica De Gennaro

13ª atleta: Ilaria Spirito (libero)