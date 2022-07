Paraggi, sub scopre presunti ordigni bellici: bagni vietati

di Redazione

Sul fondale due presunti ordigni probabilmente della Seconda Guerra Mondiale. In attesa delle verifiche niente balneazione

La baia di Paraggi a Santa Margherita Ligure, una delle mete balneari più esclusive della Liguria per la presenza di stabilimenti e locali ricettivi di lusso, è stata interdetta alla balneazione dopo la segnalazione da parte di un sub della presenza sul fondale di due presunti ordigni bellici, probabilmente della Seconda Guerra Mondiale.

In attesa dell'intervento di una squadra del Comando Raggruppamento Subacqueo ed incursori, e di una verifica della effettiva origine dei manufatti, la Capitaneria ha vietato la balneazione in tutta la baia.