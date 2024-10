Palio delle Repubbliche Marinare, la gioia degli equipaggi genovesi: "Siamo i più forti"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Genova torna Superba nel canale di calma di Pra, per la sessantanovesima edizione del Palio delle Antiche Repubbliche Marinare.

Due successi per la bandiera di San Giorgio, prima con le donne, capaci di staccare nettamente le avversarie di Amalfi, Pisa e Venezia fin dalle prime battute: un'affermazione storica perché è stata la prima volta per una sfida per equipaggi composti soltanto da atlete. Poi è toccato agli uomini regolare una rivale agguerrita come quella toscana, capace di tenere il passo senza però trovare lo spunto del sorpasso. In campo maschile, grossa delusione per Amalfi, data se non per favorita, certamente considerata alla pari dell'equipaggio genovese.

Le voci a caldo di Maria Ludovica Costa ed Enrico Perino raccontano tutta l'emozione del trionfo, per l'equipaggio femminile come per quello maschile: vincere in casa propria, davanti al pubblico genovese, vale doppio.