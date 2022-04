Paita a Telenord: "Con Bucci un'alleanza civica per il bene di Genova"

di Redazione

Raffaella Paita, deputata di Italia Viva, presidente della Commissione Trasporti della Camera, è stata ospite di Tiro incrociato di Telenord. L'occasione per ribadire le ragioni del suo appoggio a Marco Bucci nella campagna elettorale per le elezioni comunali.

"La nostra - ha spiegato Paita - è una alleanza civica. L'esperienza di Bucci in questi cinque anni è stata molto positiva ed abbiamo sentito di dovere appoggiarla, in contrapposizione alla politica dei no, all'alleanza con i Cinque Stelle che tiene banco nell'altro schieramento. Le differenze con gli altri componenti della coalizione che appoggia il sindaco uscente rimangono tutte. Se abbiamo deciso di fare questo passo è solo per il bene di Genova. Dove penso che si possa fare meglio? Di cose ce ne sono parecchie, penso per esempio alla pulizia della città, che dovrebbe essere più accurata".