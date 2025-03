Ottici optometristi in oltre 100 farmacie di Genova: accordo Federfarma-Federottica Confcommercio

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Federfarma e Federottica Confcommercio Genova: siglato l’accordo per l'apertura di postazioni di ottici optometristi nelle farmacie Genova, martedì 25 marzo 2025.

Saranno oltre un centinaio le farmacie genovesi in cui saranno presenti anche ottici optometristi al servizio del cittadino per consulenze e informazioni utili: Federfarma Genova e Federottica Confcommercio Genova hanno siglato un accordo quadro che prevede l'apertura di postazioni di ottici optometristi all'interno delle farmacie associate a Federfarma che aderiranno al servizio, nel territorio di Genova e provincia, per offrire un importante servizio integrato e di prossimità. L'intesa, presentata oggi nella Sala Dorata della Camera di Commercio di Genova, è frutto della visione condivisa dei presidenti Giuseppe Castello (Federfarma Genova) e Maurizio Gambari (Federottica Confcommercio Genova) e mira a rispondere alle esigenze della popolazione offrendo un punto di riferimento facilmente accessibile e qualificato.

“Siamo molto soddisfatti che due associazioni così importanti di Confcommercio Genova abbiano creato una sinergia tale da consentire di arrivare a un accordo di questa portata, il primo in Italia. - ha evidenziato Alessandro Cavo, presidente di Confcommercio Genova - Crediamo che questa nuova offerta di servizi possa portare un grande beneficio per la città, specie per gli anziani e per le persone con difficoltà di spostamento. La nostra associazione fornirà tutto il supporto necessario affinché questo progetto abbia il successo e l’evidenza che merita”.

Chi aderisce - Le farmacie coinvolte nell’iniziativa metteranno a disposizione degli ottici optometristi che aderiranno all’accordo locali o spazi riservati appositamente allestiti per la dispensazione e vendita di occhiali previa presentazione, se dovuta, di una prescrizione di lenti correttive da parte del medico oculista. Gli ottici optometristi associati di Federottica garantiranno elevati standard di competenza e professionalità nella realizzazione delle lenti correttive.

“Credo che questo accordo abbia una forte valenza innovativa. Ancora una volta le farmacie sono all’avanguardia nell’offrire un servizio che siamo certi i cittadini di tutte le età apprezzeranno molto. La nostra capillarità e la capacità di penetrazione nel territorio sono un fattore chiave, così come la volontà dell’associazione di allargare sempre di più le collaborazioni in modo proficuo, in questo caso con Federottica, per iniziative che vanno nell’interesse della cittadinanza”, ha dichiarato Giuseppe Castello, presidente di Federfarma Genova.

“E’ un’intesa importante - ha aggiunto Maurizio Gambari, presidente Federottica Confcommercio Genova - che offre ai nostri associati nuove opportunità di lavoro e di crescita professionale in un contesto di grande sinergia con le farmacie. I cittadini potranno beneficiare di un servizio di alta qualità, comodo e facilmente accessibile”.

L'accordo rappresenta un modello virtuoso di collaborazione a beneficio dei cittadini. “Non possiamo che accogliere con favore un’iniziativa delle nostre farmacie che mette insieme capacità di innovazione e attenzione ai bisogni delle persone, non soltanto degli anziani ma anche di tutti coloro che vivono ogni giorno dietro a uno schermo e nel lungo periodo ne soffrono le conseguenze. - ha concluso Maurizio Caviglia, segretario generale della Camera di Commercio di Genova - Ci auguriamo che questo accordo possa aprire la strada ad altre utili sinergie fra professionisti e imprese che sono centrali per la salute e il benessere della popolazione"

