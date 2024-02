Ottenuto il rinnovo della certificazione secondo la ISO 14001:2015 per il sistema di gestione ambientale ADSP MAS

RINA ha rinnovato la certificazione del sistema di gestione ambientale dell’AdSP MAS ai sensi della norma ISO 14001:2015. Si è tenuta a Venezia, presso la sede dell’AdSP MAS, la consegna ufficiale al Presidente Fulvio Lino Di Blasio del Certificato di conformità alla norma ISO 14001:2015, da parte di Gianni De Lillo, Head of North-East Italy Certification Business Development di RINA, multinazionale di certificazione attiva in più di 70 paesi. Il rinnovo della certificazione è l’esito degli audit effettuati dal team RINA lo scorso dicembre, che hanno riscontrato il costante e puntuale presidio degli aspetti ambientali nei processi dell’Ente. In particolare, le attività di audit hanno registrato un elevato commitment da parte dell'Autorità di Sistema, sostenuto da precisi obiettivi a sostegno del miglioramento degli standard, nell’ambito della sostenibilità. La corretta gestione degli aspetti ambientali è stata rilevata in diversi ambiti: rumore, rifiuti, emissioni in atmosfera, consumi energetici, etc. Sono stati inoltre apprezzate l’applicazione dei criteri di sostenibilità, in fase di istruttoria, nell’ambito del rilascio delle concessioni in ambito portuale, nonché le iniziative legate alla comunicazione della sostenibilità.

Il Presidente dell’AdSP MAS Fulvio Lino Di Blasio ha dichiarato: «Conseguire il rinnovo di questa certificazione rappresenta per noi un momento fondamentale e il risultato di un impegno volto al perseguimento dei principi di responsabilità ambientale e miglioramento continuo che l’Ente ha fatto propri, da ormai più di 10 anni, ottenendo la prima certificazione nel 2012. Tali principi, entrati ormai nella visione strategica dell’Ente, si riflettono perfettamente nell’ultimo POT, che si pone, tra gli obiettivi, quello di aumentare sempre più la compatibilità fra lo sviluppo del porto e la salvaguardia dell’ambiente, riducendo gli impatti ambientali e tutelando la biodiversità e il paesaggio, in cui il sistema portuale risulta inserito. L’attività di audit dello scorso dicembre ha verificato l’applicazione dei criteri di sostenibilità ambientale nell’ambito di tutte le funzioni dell’Ente, pertanto, tengo molto a ringraziare tutte le Strutture dell’AdSP MAS. In particolare, ringrazio le Aree impegnate nello sviluppo del Sistema di Gestione, l’Area Ambiente e l’Area Qualità, anticorruzione trasparenza, che hanno fornito il pieno supporto a RINA in tutte le fasi di svolgimento degli audit».

Jacopo Ferrando, Italy Certification Operations Senior Director di RINA, ha commentato: «Siamo felici di aver rinnovato all’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale la certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 14001:2015, che dimostra una matura consapevolezza dello sviluppo sostenibile e garantisce il rispetto di una serie di requisiti di gestione dell'ambiente. Questo importante risultato conferma i costanti sforzi dell’Autorità nel ridurre l’impatto ambientale durante le attività, traguardo che siamo certi rappresenti un punto di partenza per un costante miglioramento in ottica sostenibilità. Desidero rivolgere un particolare ringraziamento all’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, quindi al Presidente Fulvio Lino Di Blasio, per la proficua collaborazione».