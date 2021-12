Oto Melara, Profumo: "Faremo le cose per bene come sempre"

di Edoardo Cozza

Per l'amministratore delegato di Leonardo, intervenuto oggi a Genova non verranno fatte scelte in modo aprioristico in base alla nazionalità dell'offerente"

