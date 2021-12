Oto Melara, Gerini: "Serve chiarezza nelle strategie del governo"

di Edoardo Cozza

Il presidente di Confindustria La Spezia: "Parliamo di una risorsa importante". Il ministro Guerini: "Confronto vivo"

Continua a tener banco la questione Oto Melara alla Spezia: si sono susseguiti lo stato di agitazione dei lavoratori, le voci di una cessione all'estero e le varie posizioni e contrapposizioni. Ovviamente l'attenzione è alta anche da parte dell'associazione degli industriali della Spezia, come spiega il presidente Mario Gerini: "Anche noi seguiamo le notizie e i vari commenti delle istituzioni: come Confindustria vorremmo traguardare un piano strategico nazionale. Si tratta di decisioni del governo, ma ci vorrebbe chiarezza, perché la divisione Oto Melara è una risorsa importante per la città, ma per tutta la nazione. Il confronto è più semplice per certi versi, perché alcuni rappresentanti del governo, come Orlando e Mulè, li conosciamo bene".

A proposito della posizione del governo, sul tema è intervenuto anche il ministro della Difesa Lorenzo Guerini, che da Bruxelles ha affermato: "C'è attenzione da parte di tutto il governo sulle scelte da compiere per una divisione che produce prodotti di assoluta eccellenza. Siamo impegnati sul dossier e ci stiamo confrontando con Leonardo e con altre realtà industriali italiane potenzialmente interessate. L'obiettivo è lavorare al mantenimento di un presidio nazionale a aperto alla cooperazione industriale europea".