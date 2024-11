Osservatorio Cargo Aereo 2025: al via il bando per la mappatura delle carte dei servizi aeroportuali

Il Cluster Cargo Aereo ha indetto un bando per realizzare l’“Osservatorio Cargo Aereo 2025”, uno studio dettagliato volto a mappare le carte dei servizi nei principali aeroporti europei, per identificare pratiche innovative da applicare in Italia. L’obiettivo è potenziare l’efficienza e la qualità dei servizi nel cargo aereo, stimolando un confronto con gli hub europei e promuovendo nuovi standard per il settore nazionale, come si legge su Ferpress.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione delle principali associazioni italiane del settore cargo aereo, tra cui ANAMA, Assohandlers, Assaereo e IBAR, riunite nel Cluster Cargo Aereo dal 2015. L’Osservatorio punta a raccogliere dati comparativi sui servizi offerti nei principali scali europei, analizzando i benefici delle carte dei servizi per identificare best practice da introdurre negli aeroporti italiani. “L’obiettivo – sottolineano dal Cluster – è migliorare il livello di servizio attraverso un confronto diretto con i principali hub europei”.

Lo studio dell’Osservatorio Cargo Aereo 2025 dovrà essere completato entro l’11 aprile 2025, con un focus sui sistemi di trasporto e gestione merci. Le candidature per partecipare al progetto dovranno pervenire entro il 15 novembre 2024. Il bando è aperto a tutti i soggetti con esperienza nel settore dei trasporti e della logistica aerea.

La mappatura mira a definire una nuova Carta dei Servizi Merci per l’Italia, confrontandosi con i parametri internazionali per migliorare la competitività degli aeroporti italiani in un settore sempre più globale e strategico.

Il Cluster Cargo Aereo ha indicato tempi serrati: i candidati al bando dovranno dimostrare capacità di analisi e di implementazione rapida, per realizzare un progetto che possa influenzare il comparto cargo in Italia.