Orientamenti, 4mila colloqui in cinque giorni per il Career Day

Circa 3.500 partecipanti e oltre 4.000 colloqui in cinque giorni: sono i numeri del Career Day di Genova per la prima volta proposto separatamente rispetto al festival dell'educazione e della formazione 'OrientaMenti'. L'evento, organizzato dalla Regione Liguria con l'Agenzia regionale per la formazione, il lavoro e laccreditamento (Alfa) e la collaborazione dell'Università di Genova ha saputo richiamare, da lunedì 25 settembre a oggi a palazzo della Borsa, un pubblico desideroso di trovare impiego di tutte le età, dai neo maggiorenni agli ultra cinquantenni. Oltre 1800 i posti di lavoro offerti dalle 132 aziende partecipanti a quello che si conferma come uno dei più grandi eventi di incontro tra domanda e offerta di lavoro in Italia.

"Il crescente appeal del Career Day ha reso necessario il prolungamento dell'evento a cinque giorni, una scelta quasi obbligata vista l'alta richiesta da parte delle aziende con un incremento continuo di opportunità lavorative - commenta il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti -. I numeri finali di questa straordinaria edizione dimostrano che la scelta è stata vincente e che la Liguria si conferma una regione dall'economia vivace, che vuole continuare a crescere e offrire opportunità lavorative, come dimostrano anche gli ultimi dati sull'occupazione, che nel secondo trimestre del 2023 è cresciuta del 2,7%".

"Un grande successo, penso non ci sia modo migliore per definire questa edizione del Career Day - aggiunge l'assessore regionale alla Formazione Marco Scajola -. Abbiamo voluto far camminare questo evento con le proprie gambe e i risultati ottenuti sia in termini di aziende sia di partecipanti ci hanno dato ragione".