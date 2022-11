Orientamenti 2022, è il giorno del violinista Uto Ughi. Scajola: "Modello per i giovani che esorta a coltivare i sogni e i talenti"

"E' stato un onore accogliere il maestro Uto Ughi, un modello per i giovani che esorta a coltivare i sogni e i talenti. Ringrazio il maestro che con grande disponibilità e gentilezza si è messo a disposizione dei ragazzi".

Lo ha detto l'assessore regionale alla Formazione Marco Scajola accogliendo il violinista che nella seconda giornata del Salone Orientamenti organizzato da Regione Liguria è stato intervistato dai ragazzi per parlare di talento e musica a 240 anni dalla nascita di Niccolò Paganini.

"Orientamenti è la più grande occasione gratuita di incontro tra domanda e offerta di lavoro in Italia grazie alla partecipazione di aziende con quasi 1.000 posizioni aperte e disponibili", ha detto il presidente Toti.

"Il confronto con i ragazzi durante Orientamenti 2022 - ha commentato il maestro Uto Ughi - mi ha dato l'opportunità di toccare con mano come oggi la musica dei grandi autori potrebbe dare gioia a milioni di giovani, ma per molti rimane purtroppo ancora poco conosciuta. È importante dare alle nuove generazioni la possibilità di conoscere il patrimonio artistico musicale italiano: come accade per tutta le forme artistiche, anche ascoltando i grandi autori a scuola si dà un'impronta di gusto, eleganza e sensibilità indelebile per la propria vita".

"Orientamenti - ha dichiarato l'assessore alla scuola e università Simona Ferro - rappresenta per noi un'importante occasione di ascolto dei ragazzi e degli addetti ai lavori che ci consente di apportare continui miglioramenti al "sistema scuola" in Liguria. Affiancare i giovani nel difficile percorso dell'orientamento e delle scelte per il proprio futuro è un nostro dovere ma anche un valore aggiunto per le prossime iniziative e politiche da sviluppare sul territorio."