Operaio ferito in Ansaldo Energia, lavoratori davanti alla fabbrica: "Simone, siamo con te"

I lavoratori di Ansaldo Energia hanno scioperato e sono scesi in piazza davanti alla fabbrica a Genova questa mattina per protestare contro le condizioni di lavoro dopo l'incidente di ieri pomeriggio in cui un operaio è rimasto ferito in modo grave dopo essere stato colpito da un pezzo di metallo che si è staccato da un macchinario. "Ansaldo: macchinari anni Settanta e zero investimenti, vergogna!" è scritto su un grande striscione mostrato dai lavoratori presso i cancelli della fabbrica a Fegino. Su un altro striscione la scritta "Forza Simone, siamo tutti con te" per stare idealmente vicini a Simone Bonori, 36 anni, l'operaio specializzato ferito ieri e ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Martino in coma farmacologico per un grave trauma alla testa. La Procura di Genova ha aperto un'inchiesta e ha posto sotto sequestro il reparto dove è avvenuto l'incidente.