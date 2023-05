Only one Year, il Genoa torna in Serie A. Il ministro Zangrillo a Telenord: "Giornata fantastica, ce la meritiamo"

"Oggi è una giornata fantastica. Only one yaer, in un solo anno il Grifone è tornato in Serie A con grande merito. Quello dei ragazzi, quello del mister, quello di una società solida e ambiziosa che ha intrapreso un percorso straordinario" così Paolo Zangrillo, ministro della Pubblica Amministrazione, tifoso genoano, ha commentato a Telenord, la promozione del Genoa nella massima serie.

"Sono nel pieno di impegni politici: stamattina la convention di Forza Italia in cui abbiamo rivisto in video il presidente Silvio Berlusconi, poi ho seguito la partita via smartphone e a conclusione di un anno straordinario ci accingiamo a tornare nella categoria che più ci compete" continua il ministro.

"Se da Berlusconi arriveranno congratulazioni per il Genoa? Non l'ho ancora sentito direttamente, ma è una persona con una grande passione per il calcio e conosce la storia della prima società calcistica italiana e comunque il suo medico (Alberto Zangrillo, fratello del ministro e presidente del club rossoblù ndr) gliela ricorda spesso" sottolinea il titolare della Pubblica Amministrazione.

Sui progetti futuri: "Con mio fratello ho sempre condiviso il sogno di raggiungere la stella con il decimo scudetto: senza illuderci guardiamo avanti e ci concentriamo sul futuro. Se lo scudetto può dare impulso a investimenti importanti nella città di Genova? Questo risultato può esulare dal calcio e può fare da traino a tanto altro" conclude Paolo Zangrillo