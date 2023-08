Ondata di calore a Genova, alle piscine di Prà accessi agevolati per over 70 e disabili

In risposta alle previsioni meteorologiche e con l'obiettivo di offrire un contributo significativo alla comunità in questo periodo estivo, il Gruppo Sportivo Aragno ha messo in atto un'opportunità eccezionale.

"Dal momento che stiamo attraversando un periodo di emergenza caldo e per supportare le esigenze dei cittadini più fragili, rivolgiamo un'attenzione speciale agli individui over 70 e alle persone con disabilità che richiedono assistenza.

L'accesso sarà consentito durante l'intero arco della giornata, dalle 9:00 alle 20:00. Sono inclusi tutti i servizi, tra cui ombrelloni e lettini, fino a esaurimento.

Con l'obiettivo di agevolare la partecipazione di tutti, é stata fissata una tariffa speciale di soli 5€ a persona per l'accesso alle strutture. Questo rappresenta un'imperdibile opportunità per trascorrere momenti di svago, relax e soprattutto per rinfrescarsi.

Giá da ieri si é registrata una buona affluenza di persone anziane, magari in compagnia di nipoti, che approfittano della tariffa agevolata e anche della singolare spiaggia sul prato in città che, grazie ai servizi offerti, rappresenta un vero e proprio rifugio/oasi in città.