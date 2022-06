Omicidi di Sarzana, l'avvocato di Bedini: "Per ora non abbiamo nulla in mano, dobbiamo aspettare""

di Redazione

Le parole dell'avvocato Rinaldo Reboa sul suo assistito Daniele Bedini indagato per gli omicidi della prostituta Nevila Pjetri e del Trans Camilla

Continuano le indagini per gli omicidi di Sarzana, oggi l'avvocato di Bedini, Rinaldo Reboa, ha fatto intendere che attualmente non ci sono prove concrete, nello specifico:

"Siamo in attesa dei risultati delle indagini per vedere di avere un quadro più completo: le analisi tecniche dello stub, per esempio, o quelle dei liquidi biologici e delle tracce ematiche prelevati nelle auto. Non abbiamo nulla in mano. Quindi dobbiamo aspettare per avere un quadro più certo".

Daniele Bedini, 32 anni, artigiano di Carrara è stato arrestato lunedì scorso per l'omicidio di Nevila Pjetri, prostituta albanese trovata morta con tre colpi di pistola alla testa domenica 5 giugno. L'uomo si era avvalso della facoltà di non rispondere all'udienza di convalida. L'artigiano è indagato anche per l'omicidio di Carlo Bertolotti, trans di nome Camilla ritrovata priva di vita il giorno dopo a pochi chilometri dal luogo dove è stata trovata Nevila. Attaulmente non gli è stato notificato alcun atto relativo a questo omicidio.