Oltre 16.000 nuove colonnine di ricarica per veicoli elettrici nelle Midlands grazie a un investimento da 40 milioni

Il governo del Regno Unito ha annunciato un investimento di 40,8 milioni di sterline per l’installazione di oltre 16.000 colonnine di ricarica per veicoli elettrici nelle Midlands, una delle regioni più cruciali per la transizione ecologica del paese. Questo nuovo finanziamento fa parte del Local EV Infrastructure (LEVI) Fund e coinvolge 13 autorità locali, supportate da Midlands Connect, come riporta Ferpress.

Obiettivo ecologico e sociale – L’iniziativa mira a rendere la ricarica dei veicoli elettrici più accessibile, anche per coloro che non dispongono di un garage o di un vialetto privato. Lilian Greenwood, ministro per il futuro delle strade, ha dichiarato: “Rendere la ricarica il più semplice possibile è fondamentale per il successo del passaggio all’elettrico. L’installazione di queste nuove stazioni renderà la guida di un veicolo elettrico più economica e conveniente, riducendo le emissioni e migliorando la qualità della vita.”

Crescita della rete di ricarica – Con questa espansione, le Midlands rafforzano ulteriormente la loro infrastruttura, includendo anche città più piccole e aree rurali, per garantire che i proprietari di veicoli elettrici possano sempre trovare un punto di ricarica nelle vicinanze. Attualmente, oltre 74.000 stazioni di ricarica pubbliche sono operative nel Regno Unito, con un’aggiunta record di quasi 20.000 nuovi punti nel 2024.

Un futuro sostenibile – Con il piano di investimenti pubblici e privati in corso, il Regno Unito sta puntando a rendere l’energia pulita una delle principali risorse, rafforzando la sua posizione di leader nel mercato delle auto elettriche in Europa.

