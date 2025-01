Ohio, inaugurato Fox Squirrel Solar: è il più grande impianto solare dello stato

Con l'entrata in funzione completa del Fox Squirrel Solar, il più grande impianto solare operativo dello stato, la contea di Madison (Ohio, Stati Uniti) si posiziona al centro della rivoluzione dell'energia pulita. Il progetto da 577 MW, frutto di una partnership tra EDF Renewables e Enbridge, copre 3.444 acri e utilizza 1,4 milioni di moduli solari canadesi, montati su inseguitori Array e supportati da 159 inverter SMA. L'energia prodotta viene interamente fornita ad Amazon tramite contratti di acquisto di energia (PPA).

Una svolta per il settore - Fox Squirrel Solar è attualmente il più grande impianto solare operativo non solo in Ohio, ma anche uno dei maggiori a est del Mississippi. Tuttavia, un progetto ancora più ambizioso da 800 MW è in fase di sviluppo nella stessa contea. L'investimento rappresenta il più grande progetto di EDF Renewables in Nord America, come confermato da Kate O’Hair, vicepresidente senior per lo sviluppo onshore dell'azienda.

Un progetto imponente - Durante il picco della costruzione, circa 650 lavoratori hanno installato 10.000 pannelli al giorno, rendendo possibile la progressiva messa in funzione del sito in tre fasi: dicembre 2023, luglio 2024 e dicembre 2024. Secondo EDF Renewables, l'impianto genererà oltre 5 milioni di dollari in tasse annuali per Madison County e i distretti fiscali locali.

Benefici dei PPA - I contratti di acquisto di energia utilizzati per il progetto offrono vantaggi significativi. Questi accordi consentono ai clienti, come Amazon, di accedere a elettricità stabile e a basso costo senza spese iniziali, mentre i proprietari del sistema possono beneficiare di crediti fiscali e redditi derivanti dalla vendita di energia.

Sfide per il futuro - Nonostante il successo del progetto, il contesto per le energie rinnovabili in Ohio rimane complesso. L'espansione del settore è stata ostacolata da opposizioni pubbliche e governative, che hanno portato al rifiuto di diverse proposte di impianti. Nel 2023, l'Ohio Power Siting Board ha aggiornato le linee guida per progetti solari superiori a 50 MW, introducendo regolamenti più severi su rumore, distanze di sicurezza e piani di emergenza per trivellazioni orizzontali.

Un panorama contrastante - Alcune contee dello stato, come Clermont, hanno imposto divieti su larga scala a progetti solari e eolici, impedendo la costruzione di nuovi impianti in diversi comuni. Tuttavia, progetti come Fox Squirrel Solar dimostrano che, nonostante le sfide, l'Ohio è capace di attrarre investimenti significativi nel settore delle energie rinnovabili, contribuendo alla transizione verso un futuro più sostenibile.

Verso il domani - Quando l'impianto raggiungerà la fine della sua vita utile, sarà smantellato, e il terreno potrà tornare alla sua destinazione agricola originale. Una scelta che sottolinea l’impegno per uno sviluppo sostenibile, in armonia con le esigenze delle comunità locali e del territorio.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.